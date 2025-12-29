В Москве началась церемония прощания с Верой Алентовой

Фанаты пришли к театру Пушкина проститься с народной артисткой Верой Алентовой

Поклонники Веры Алентовой собрались у здания театра имени Пушкина, где пройдет прощание с народной артисткой России. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По информации источника, десятки людей выстроились в очередь перед входом в театр, чтобы проститься с любимой актрисой театра и кино. Родные, близкие, коллеги и поклонники Алентовой несут цветы.

Рядом с главным входом, где обычно располагаются актуальные афиши, размещены портреты артистки, на которых она запечатлена в разные годы на сцене, которой посвятила большую часть своей жизни.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РФ Веры Алентовой.