В Москве раскрыли цель Украины при ударе БПЛА по госрезиденции Путина

Грушко: Атакуя резиденцию Путина, Киев хочет сорвать мирный процесс

Украина вместе с представителями стран Запада хочет сорвать мирный процесс по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, передает ТАСС.

Так во внешнеполитическом ведомстве РФ отреагировали на попытку Киева атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) государственную резиденцию президента России Владимира Путина. Она была предпринята в ночь на 29 декабря.

«Эти шаги носят очень острые формы, и они, совершенно очевидно, предназначены для того, чтобы сорвать переговорный процесс», — подчеркнул Грушко.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл последствия атаки Киева на резиденцию Путина. Он сообщил, что Москва определила объекты и время для ответного удара.