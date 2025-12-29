В одной стране взлетели цены на жилье

РИА Новости: Цены на жилье в Испании выросли на 13,1 % в четвертом квартале

Стоимость жилья в Испании по итогам четвертого квартала 2025 года достигла 2091 евро, увеличившись на 13,1 процента год к году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сведения, предоставленные агентству компанией Tinsa.

Цены выросли на такую величину впервые с 2006 года, подчеркивается в публикации. Однако в разных регионах страны рост заметно отличался: где-то удорожание составило только 1,5 процента год к году, а где-то достигло 19,6 процента, как в Мадриде. На второй строчке расположились Валенсийское сообщество и Кантабрия — в обоих регионах цены взлетели на 15,9 процента за год.

Из-за роста цен на жилье оно становится менее доступным для испанцев. Домохозяйства тратят на него порядка трети от своего располагаемого дохода, но в крупнейших городах этот показатель оказывается выше, и в Барселоне и Мадриде доходит до 53-56 процентов. В следующем году эта тенденция сохранится, предупреждают аналитики. Нехватка в стране готовых квартир для продажи только подчеркивает наличие проблемы.

Ранее Испания перестала выдавать «золотые визы» иностранцам. Программа, действовавшая в стране до апреля 2025 года, позволяла людям с хорошим достатком получить ВНЖ в стране в обмен на инвестиции. Но из-за активного спроса инвесторов на жилье в больших городах проблемы с отсутствием хороших предложений возникли уже у местных жителей. В Испании будут приветствовать тех, кто готов создавать рабочие места и вкладывать в инфраструктуру, а не просто спекулировать на жилье, заметил испанский премьер Педро Ванчес.