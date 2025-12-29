В Раде обратились к мировым лидерам после удара по резиденции Путина

Депутат Верховной Рады Дмитрук потребовал признать Зеленского террористом

Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук потребовал признать президента страны Владимира Зеленского террористом после попытки атаки на резиденцию главы России Владимира Путина. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик обратился ко всем мировым лидерам, участвующим в мирном урегулировании конфликта. «Необходимо признать Зеленского и все его окружение террористами, и действовать в соответствии с международными протоколами и требованиями по борьбе с терроризмом», — призвал он.

При этом, как указал депутат, простые украинцы находятся в плену и продолжают гибнуть.

Ранее Дмитрук высказался о последствиях затягивания Зеленским переговорного процесса по украинскому конфликту. По его словам, это приведет к капитуляции киевского режима. Он также усомнился в проведении президентских выборов и референдума на территории страны.