Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук потребовал признать президента страны Владимира Зеленского террористом после попытки атаки на резиденцию главы России Владимира Путина. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Политик обратился ко всем мировым лидерам, участвующим в мирном урегулировании конфликта. «Необходимо признать Зеленского и все его окружение террористами, и действовать в соответствии с международными протоколами и требованиями по борьбе с терроризмом», — призвал он.
При этом, как указал депутат, простые украинцы находятся в плену и продолжают гибнуть.
Ранее Дмитрук высказался о последствиях затягивания Зеленским переговорного процесса по украинскому конфликту. По его словам, это приведет к капитуляции киевского режима. Он также усомнился в проведении президентских выборов и референдума на территории страны.