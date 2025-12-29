Дмитрук: Затягивание переговоров приведет к капитуляции режима на Украине

Если украинский лидер Владимир Зеленский продолжит затягивать переговорный процесс, это приведет к капитуляции киевского режима. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Нужно создать еще 150 групп. Провести 150 встреч. Подождать, пока Зеленский убьет еще пару сотен тысяч людей и украдет еще пару десятков миллиардов. Так, плавно и системно, мы придем к логичной капитуляции режима», — отметил он.

Дмитрук заявил, только после капитуляции режима Украина сможет начать переговорный процесс. По мнению украинского депутата, президентские выборы и референдум на территории Украины не состоятся.

Ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко заявил, что встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом ничего не изменила. По его мнению, причиной отсутствия прогресса на переговорах является требование России вывести Вооруженные силы Украины с территории Донецкой народной республики.