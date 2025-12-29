Реклама

В Раде скептически оценили переговоры Зеленского и Трампа

Мережко: Переговоры Зеленского и Трампа ничего не изменили
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетПереговоры Трампа и Зеленского

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Переговоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского ничего не изменили. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко, передает «Интерфакс-Украина».

«Относительно переговоров. Все же остается так, как есть. Ничего не изменилось существенно», — заявил Мережко.

Причиной этого, по его мнению, является якобы то, что Россия настаивает на выводе подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее Зеленский заявил, что новый мирный план согласован на 90 процентов, а гарантии безопасности для Украины — на 100 процентов. При этом, по словам главы США, неурегулированными остаются 1-2 наиболее сложных вопроса соглашения по Украине.

