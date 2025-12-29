Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:45, 29 декабря 2025Экономика

В России начнется производство кроссоверов Jaecoo

Производство машин Jaecoo наладят на двух заводах в России
Светлана Ходос

Фото: Toby Melville / Reuters

В будущем году компания Jaecoo намерена локализовать выпуск своих кроссоверов на территории России. Предполагается, что сборка начнется на двух предприятиях в Санкт-Петербурге, которые сегодня принадлежат российской компании «АГР» (AGR Automotive Group). Об этом сообщает сайт «Китайские автомобили».

Предполагается, что собирать автомобили начнут на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке, а также на простаивающем более 10 лет предприятии в Шушарах, ранее принадлежавшем концерну General Motors. Последний активно готовят к перезапуску и уже начали набирать сотрудников.

Также не исключено, что после организации серийного выпуска китайских кроссоверов на территории России они получат другое название и вместо Jaecoo J7 будут называться Jeland VT7.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Зеленский могут созвониться впервые за пять лет. О чем они говорили в последний раз?

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Еще одно дело возбудили после расправы над российским подростком во время школьной елки

    Россиянин Коростелев занял девятое место в гонке на 10 километров на «Тур де Ски»

    В Германии оценили усилия Трампа по урегулированию на Украине

    Россияне стали реже покупать один новогодний товар

    Психолог уличил Долину в отсутствии эмпатии

    Раскрыт неожиданный эффект музыкальной терапии на здоровье

    Стало известно о проблеме с возвращением в Россию автогиганта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok