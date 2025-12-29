В России начнется производство кроссоверов Jaecoo

Производство машин Jaecoo наладят на двух заводах в России

В будущем году компания Jaecoo намерена локализовать выпуск своих кроссоверов на территории России. Предполагается, что сборка начнется на двух предприятиях в Санкт-Петербурге, которые сегодня принадлежат российской компании «АГР» (AGR Automotive Group). Об этом сообщает сайт «Китайские автомобили».

Предполагается, что собирать автомобили начнут на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке, а также на простаивающем более 10 лет предприятии в Шушарах, ранее принадлежавшем концерну General Motors. Последний активно готовят к перезапуску и уже начали набирать сотрудников.

Также не исключено, что после организации серийного выпуска китайских кроссоверов на территории России они получат другое название и вместо Jaecoo J7 будут называться Jeland VT7.