В России начали готовить к запуску простаивающий более 10 лет автозавод

На бывший завод General Motors в Шушарах начали набирать сотрудников

Российская компания «АГР» (AGR Automotive Group) готовится к перезапуску производства на автомобильном заводе в Санкт-Петербурге, который ранее принадлежал концерну General Motors. Как обратила внимание редакция «Lenta.ru», на предприятии объявлен набор персонала, о чем говорится в Telegram-канале холдинга.

Судя по объявлениям, на завод требуется 43 сотрудника, в первую очередь рабочие: электромеханики, техники, комплектовщики, операторы линий и водители погрузчиков. Опыт работы для ряда позиций не требуется, будущий персонал обещают обучить всему необходимому на месте. Тем не менее, одним из преимуществ кандидата будет знание основ автомобильного производства.

Набирают на площадку и административный персонал с более жесткими требованиями к соискателям.

Среди преимуществ работодатель указывает конкурентную зарплату, а также корпоративный транспорт из нескольких точек в Санкт-Петербурге.

Сам автозавод был построен концерном General Motors в Шушарах. После ухода американского производителя из России в 2015 году предприятие простаивало. Перезапущено оно будет, по словам главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, в 2026 году. Какие именно автомобили планируется собирать на площадке, не уточняется.

