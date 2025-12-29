Реклама

Россия
23:50, 29 декабря 2025Россия

В России предупредили все страны мира об исходящей от Зеленского колоссальной угрозе

Вице-спикер ГД Яровая: Зеленский представляет колоссальную угрозу для всего мира
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Президент Украины Владимир Зеленский, отдав приказ атаковать БПЛА госрезиденцию президента России Владимира Путина, возвел себя в статус террориста, представляющего угрозу для всего мира. Такое мнение выразила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, ее слова приводит ТАСС.

«Зеленский поставил себя за грань всех норм международного права и вывел себя за периметр тех субъектов, с которыми в принципе можно вести какой-либо диалог. Фактически Украина сегодня управляется террористом, который представляет колоссальную международную угрозу для всех стран без исключения», — подчеркнула парламентарий.

Кроме того, преступление в виде попытки ударов по президентской резиденции квалифицируется как преступление против мира и безопасности человечества, отметила Яровая. Она добавила, что Зеленский и его администрация разрушали и разрушают саму Украину.

