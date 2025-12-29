Реклама

Экономика
13:16, 29 декабря 2025Экономика

В России увеличили размер сбора с должников при исполнении решения суда

Путин подписал закон об увеличении исполнительского сбора с 7 % до 12 %
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении исполнительского сбора с 7 до 12 процентов от суммы долга или стоимости взысканного имущества. Об этом сообщает ТАСС.

Раньше размер такого взыскания не мог быть меньше одной тысячи рублей с физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и 10 тысяч — с организаций. В случае неисполнения исполнительного документа неимущественного характера сбор с граждан составлял 5 тысяч рублей, а с юрлиц — 50 тысяч.

Согласно утвержденному главой государства документу, теперь указанные показатели повышаются вдвое — минимум сбора составит до 2 и 20 тысяч рублей соответственно, а взыскание за неисполнение — до 10 и 100 тысяч рублей.

Также вводится возможность взыскания исполнительского сбора одновременно с основной суммой долга. За исключением взыскания алиментов, компенсации морального вреда и ряда других случаев, до полного погашения долга будет удерживаться исполнительский сбор в размере 11 процентов от взысканной суммы или денег, вырученных от реализации имущества должника, а еще 1 процент начнут взыскивать уже после полного погашения долга, указывает агентство.

Как отмечали на стадии подготовки законопроекта в Минюсте, подобные меры простимулируют граждан быстрее выплачивать долги и привлечет больше средств в федеральный бюджет.

