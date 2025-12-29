В России высказались об идее создания зоны свободной торговли на Украине

Депутат Чепа: В создании свободной экономической зоны на Украине важны нюансы

Россия не возражает против создания свободной экономической зоны на Украине, если она будет действовать в соответствии с законодательством, но важны нюансы, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Если эта зона будет действовать в соответствии с нашим законодательством, если эта зона будет позволять иметь доступ каких-то инвестиций со всего мира, то надо смотреть, почему бы и нет, но нюансы какие», — сказал Чепа.

Он отметил, что Россия не согласна на создание подобной зоны на территории под контролем государства. При этом он пришел к выводу, что необходимо иметь всю информацию по этой инициативе, чтобы делать выводы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что на данный момент Киев и Вашингтон не говорят о создании демилитаризованной зоны вдоль линии боевого соприкосновения, но обсуждают идею создания свободной экономической зоны на Украине. Он добавил, что этот вопрос не обсуждался детально и требует дальнейшей проработки в переговорах с США.