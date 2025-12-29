Реклама

Экономика
09:17, 29 декабря 2025

В России взлетели продажи одного вида транспортных средств

«Автостат»: Продажи подержанных мотоциклов в России выросли на 65 % в ноябре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

По итогам ноября 2025 года суммарные объемы продаж подержанных мотоциклов в России увеличились на 65 процентов в сравнении с тем же периодом 2024 года. О резком росте спроса на этот вид транспортных средств в стране сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

За последний месяц осени на внутреннем рынке реализовали в общей сложности 5,5 тысячи мотоциклов с пробегом, уточнили аналитики. Самой востребованной у россиян маркой в этом сегменте оказалась японская Honda, на ее долю пришлось почти 14 процентов всех сделок. Б/у мотоциклы этого бренда разошлись тиражом в 753 экземпляра.

На втором месте расположилась еще одна марка из Японии — Yamaha, а тройку лидеров замкнула Jawa (бренд зародился еще в Чехословакии). В топ-5 наиболее популярных брендов также вошли российский «ИЖ» и японская Suzuki, резюмировали эксперты.

В целом за первые одиннадцать месяцев 2025 года продажи подержанных мотоциклов в России увеличились на восемь процентов и достигли отметки в 120,3 тысячи единиц. В этом сегменте первенство удерживают ушедшие из страны производители — в основном, японские и немецкие. В секторе же новых мотоциклов лидирующие позиции продолжают удерживать китайские бренды.

