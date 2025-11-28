В России заметно выросли продажи одного вида транспортных средств

«Автостат»: Продажи подержанных мотоциклов в России выросли на 11 % в октябре

По итогам октября 2025 года суммарные объемы продаж подержанных мотоциклов в России увеличились на 11 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. О заметном росте спроса граждан на этот вид транспортных средств сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

За отчетный период в стране перепродали в общей сложности 8,4 тысячи мотоциклов с пробегом, уточнили аналитики. Лидером по реализации среди представленных на российском рынке брендов оказалась Honda с результатом в 1363 единицы. Это составило 16 процентов от всех продаж в сегменте.

В топ-5 оказались еще два производителя из этой азиатской страны. Yamaha заняла вторую строчку в списке самых востребованных у россиян брендов, а Suzuki поделила с немецким BMW третье-четвертое места с показателем в 567 штук. Пятерку лидеров замкнула отечественная марка «ИЖ» (566).

В сегменте же новых мотоциклов лидирующие позиции продолжают удерживать китайские бренды. На долю марок из КНР в октябре пришлось 69 процентов всех продаж этого вида транспортных средств на российском рынке. Первое место по популярности сохранил за собой Regulmoto. В топ-3 также вошли еще два представителя Китая — Motoland и Voge. Эксперты связывают подобный расклад в этом сегменте в первую очередь с уходом с рынка крупнейших мировых мотобрендов. Цены на их продукции в результате заметно выросли на фоне удорожания логистики через третьи страны по программе параллельного импорта.