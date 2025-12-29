Реклама

00:54, 29 декабря 2025

В США потребовали от Украины вернуть все потраченные на нее средства

Конгрессмен Патронис: Украина должна вернуть США все потраченные на нее средства
Марина Совина
Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Украина должна вернуть США все выделенные на ее поддержку средства. С таким призывом выступил член Палаты представителей Конгресса Джимми Патронис в интервью Fox News.

Он подчеркнул, что Киеву следует вернуть деньги американских налогоплательщиков ради их спокойствия, а также пойти на уступки.

«Если мы собираемся помогать Украине бороться и добиваться более сильных переговорных позиций, то я хочу уступок, залога, хочу, чтобы доллары наших налогоплательщиков были возвращены», — сказал Патронис.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не тратит деньги на помощь Киеву. Он также напомнил, что предыдущая администрация во главе с Джо Байденом перечислила Украине 350 миллиардов долларов.

