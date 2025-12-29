Конгрессвумен Луна: Конфликт на Украине может быть закончен в обозримом будущем

Конфликт на Украине может быть урегулирован в ближайшем будущем. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна в интервью Fox News.

Она добавил, что лично прилагает усилия для достижения мира. В качестве подтверждения она напомнила о своих переговорах с главой РФПИ, спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что процесс урегулирования конфликта на Украине находится уже на заключительной стадии. «Это или закончится, или продлится долгое время. Никто этого не хочет», — сказал он.