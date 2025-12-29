Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:29, 29 декабря 2025Культура

Веру Алентову похоронили рядом с ее мужем Владимиром Меньшовым

Актрису Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с ее мужем
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Народную артистку России Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с ее супругом, режиссером Владимиром Меньшовым. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Актриса театра и кино похоронена на участке № 5 на центральной аллее Новодевичьего кладбища.

Веры Алентовой не стало 25 декабря. Актриса почувствовала себя плохо во время прощания с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского, ее госпитализировали. Позже Театр имени Пушкина сообщил о смерти актрисы. Ей было 83 года.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Веры Алентовой. Глава государства назвал Алентову замечательной актрисой и душевно щедрым человеком. Он также отметил, что память об актрисе сохранится в сердцах ее семьи, коллег и поклонников ее творчества.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин дал поручение по буферной зоне на границе с Украиной

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Поколотившего секретаря российского посольства в Литве приговорили к колонии

    Стало известно о судьбе дела рассуждавшего об СССР историка

    Выявлена неочевидная причина ухудшения работы глаз

    В Минкульте прокомментировали отмену концертов российских артистов в Европе

    Названы пять бесполезных процедур в косметологии

    Российские войска прорвали оборону Красного Лимана

    Основателя финансовой пирамиды депортировали в Россию из Дубая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok