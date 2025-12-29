Веру Алентову похоронили рядом с ее мужем Владимиром Меньшовым

Актрису Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с ее мужем

Народную артистку России Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с ее супругом, режиссером Владимиром Меньшовым. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Актриса театра и кино похоронена на участке № 5 на центральной аллее Новодевичьего кладбища.

Веры Алентовой не стало 25 декабря. Актриса почувствовала себя плохо во время прощания с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского, ее госпитализировали. Позже Театр имени Пушкина сообщил о смерти актрисы. Ей было 83 года.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Веры Алентовой. Глава государства назвал Алентову замечательной актрисой и душевно щедрым человеком. Он также отметил, что память об актрисе сохранится в сердцах ее семьи, коллег и поклонников ее творчества.