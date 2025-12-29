Владелец отеля в Индии сделал из девушки проститутку и продавал ее гостям

В индийском округе Надия владелец отеля продавал иностранку гостям

В индийском округе Надия владелец отеля сделал из иностранки проститутку и продавал ее гостям. Об этом сообщает The Statesman.

Уточняется, что 22-летнюю девушку из Бангладеш заманили в Индию обещаниями работы, а затем продали в рабство хозяину гостиницы «Кали Ма» в Бахадурпуре. Тот заставлял ее заниматься проституцией. Пострадавшей удалось сбежать, но во время незаконной попытки пересечения границы страны 19 декабря она попалась пограничникам.

Задержанную допросили, она рассказала правоохранителям о случившемся. Вскоре владелец отеля был арестован, ведется расследование, чтобы выявить других замешанных в деле о торговле людьми.

