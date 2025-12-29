Врач раскрыл вызывающий самое тяжелое опьянение алкоголь

Нарколог Линник: Интоксикацию от алкоголя усиливают сахар и углекислый газ

Врач-психиатр, нарколог Антон Линник рассказал, какой алкоголь вызывает самое тяжелое похмелье. Такие напитки он раскрыл в разговоре с изданием aif.ru.

Нарколог объяснил, что интоксикацию от алкоголя усиливают три вещества: сахар, углекислый газ и конгенеры — побочные продукты брожения, придающие напитку аромат, вкус и цвет.

По словам Линника, сахар в спиртном опасен тем, что он маскирует вкус алкоголя. Из-за этого человек пьет такие напитки, как сладкие коктейли или ликеры, быстрее и в большем количестве, чем несладкий алкоголь.

Углекислый газ же ускоряет всасывание алкоголя в кровь. По этой причине шипучие напитки (например, виски с колой), вызывают более сильное и выраженное опьянение, чем негазированный алкоголь, уточнил Линник.

Доктор также добавил, что тяжелое похмелье гарантированно вызовут дешевые спиртные напитки, которые содержат много сивушных масел и добавок. При этом он подчеркнул, что, с точки зрения современной медицины, безопасного количества алкоголя не существует. Спиртные напитки в любом случае негативно влияют на нервную и сердечно-сосудистую системы, печень и другие органы.

Ранее диетолог Елена Устинова назвала россиянам самые опасные гастрономические сочетания на новогоднем столе. Особенно вредным для здоровья врач считает сочетание алкоголя с очень жирными блюдами.