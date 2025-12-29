Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:56, 29 декабря 2025Интернет и СМИ

Яна Чурикова рассказала о новогодних традициях

Чурикова: В Новый год смотрю телевизор и обсуждаю наряды звезд
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Телеведущая Яна Чурикова рассказала корреспонденту 5-tv.ru, как проводит новогодние каникулы. Продюсер призналась, что в Новый год с семьей смотрит телевизор.

По ее словам, в новогоднюю ночь большинство артистов заняты на концертах и корпоративах, однако те, для кого праздник является полноценным выходным, выбирают отдых на шезлонге или на диване у телевизора.

Чурикова отметила, что собрать всю семью дома в праздник является непростой задачей, однако если это случается, они предпочитают сидеть дома.

«Включаем телевизор, смотрим, обсуждаем все наряды, кто как поет, как балет танцуют, как елки наряжены, смотрим, что где происходит, по какому каналу что показывают», — поделилась она.

Ранее народная артистка России Надежда Бабкина рассказала о праздновании Нового года в ее семье. Она призналась, что всегда проводит 31 декабря с родными и близкими людьми.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Зеленский могут созвониться впервые за пять лет. О чем они говорили в последний раз?

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Еще одно дело возбудили после расправы над российским подростком во время школьной елки

    Россиянин Коростелев занял девятое место в гонке на 10 километров на «Тур де Ски»

    В Германии оценили усилия Трампа по урегулированию на Украине

    Россияне стали реже покупать один новогодний товар

    Психолог уличил Долину в отсутствии эмпатии

    Раскрыт неожиданный эффект музыкальной терапии на здоровье

    Стало известно о проблеме с возвращением в Россию автогиганта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok