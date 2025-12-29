Яна Чурикова рассказала о новогодних традициях

Чурикова: В Новый год смотрю телевизор и обсуждаю наряды звезд

Телеведущая Яна Чурикова рассказала корреспонденту 5-tv.ru, как проводит новогодние каникулы. Продюсер призналась, что в Новый год с семьей смотрит телевизор.

По ее словам, в новогоднюю ночь большинство артистов заняты на концертах и корпоративах, однако те, для кого праздник является полноценным выходным, выбирают отдых на шезлонге или на диване у телевизора.

Чурикова отметила, что собрать всю семью дома в праздник является непростой задачей, однако если это случается, они предпочитают сидеть дома.

«Включаем телевизор, смотрим, обсуждаем все наряды, кто как поет, как балет танцуют, как елки наряжены, смотрим, что где происходит, по какому каналу что показывают», — поделилась она.

Ранее народная артистка России Надежда Бабкина рассказала о праздновании Нового года в ее семье. Она призналась, что всегда проводит 31 декабря с родными и близкими людьми.