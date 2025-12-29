Реклама

Замешанная в скандале с марихуаной в Таиланде россиянка оставила собаку в машине на жаре

Россиянке грозит тюрьма за превышение допустимого срока пребывания в Таиланде
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Telegram-канал Mash

Российская туристка, которая была замешана в скандале с марихуаной вместе с дочерью и возлюбленным, оставила собаку в машине на жаре. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что в декабре Анна, которая все еще находится в Таиланде, заперла чихуахуа в автомобиле. Животное было спасено неравнодушными местными жителями, которые пожаловались в полицию. Правоохранители проверили факты и выяснили, что россиянка превысила допустимый срок пребывания в стране.

Теперь самой туристке грозит спецтюрьма, а ее десятилетнему ребенку — детский дом. Их ищет полиция.

При этом в конце октября Анна попала в неприятную ситуацию с марихуаной. Она с дочерью и бойфрендом приехала за наркотиками в пригород Пангана. Тайцы бросились бить иностранцев, а мужчине и вовсе на глазах у девочки пробили голову мачете.

