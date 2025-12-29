Реклама

12:33, 29 декабря 2025

Зеленский высказался о сроках мирных договоренностей

Зеленский: Украина движется по переговорному треку без навязанных дедлайнов
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Украине не ставят дедлайны по переговорному процессу, его завершению. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, передает «Общественное» в Telegram-канале.

«Украина движется по переговорному треку без навязанных дедлайнов», — высказался он о сроках мирных договоренностей.

По словам Зеленского, на повестке дня стоят двусторонние встречи с лидерами западных стран, а также саммит Украина — Европейский союз (ЕС). Планируется также встреча советников Украины, США и Европы.

Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что не устанавливает крайних сроков в вопросе мирного урегулирования на Украине. Госсекретарь США Марко Рубио указал, что Вашингтон будет работать «так долго, как это потребуется» для достижения прогресса в мирных переговорах.

