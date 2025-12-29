Реклама

11:31, 29 декабря 2025Силовые структуры

Женщина привлекла внимание ФСБ татуировкой и оскорблениями участников СВО

В Севастополе ФСБ задержала женщину за оскорбления участников СВО
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал Полиции Севастополя

В Севастополе ФСБ задержала 53-летнюю женщину по уголовному делу о дискредитации армии. Об этом в своем Telegram-канале сообщает городская полиция.

Задержанная привлекла внимание комментариями, в которых оскорбляла участников специальной военной операции (СВО) и российских военных. Выяснилось, что в 2012 году она сделала татуировку с гербом Украины, но спустя годы перекрыла ее другой, чтобы не привлекать внимание.

В полиции составили административный протокол в отношении задержанной. Женщине грозит штраф до 50 тысяч рублей, материалы дела передадут в районный суд.

Ранее в Мордовии россиянина приговорили к году обязательных работ по уголовному делу о пропаганде и демонстрации нацистской символики из-за татуировки на руке.

