Россия
00:05, 30 декабря 2025Россия

30 декабря: какой праздник отмечают в России и мире

Оксана Чернышева (редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

30 декабря в России отмечают День образования СССР, а в мире — День заворачивания подарков и Международный день бекона. Православные вспоминают пpopoкa Дaниилa и cвятыx тpеx oтpoкoв. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 30 декабря — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День образования СССР

30 декабря 1922 года четыре республики — РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР и Закавказская Советская Федеративная Социалистическая Республика — утвердили договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик (СССР). Позже число их увеличилось до 15. Это было крупнейшее государство мира по площади, второе — по экономической и военной мощи и третье — по численности населения. Страна просуществовала до 1991 года.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Праздники в мире

День заворачивания подарков

В преддверии Нового года люди по всему миру бегают по магазинам в поисках подарков для родных и близких. Помимо самого презента, немаловажную роль играет праздничная упаковка: обернуть подарки можно в торговых центрах или дома самостоятельно, вооружившись скотчем, ножницами, крафтовой бумагой и лентой.

Международный день бекона

Бекон — один из старейших обработанных мясных продуктов. Первыми соленую свиную грудинку приготовили Китайцы более трех тысяч лет назад. Однако название продукта родом с Запада — слово «бекон» происходит от старогерманского bakko, которым раньше обозначали заднюю часть спины из вырезки свинины.

Фото: Caterina Trimarchi / Shutterstock / Fotodom  

Какие еще праздники отмечают в мире 30 декабря

  • Праздник необыкновенных изменений в последнюю минуту;
  • День пищевой соды;
  • День закупки продуктов к Новому году.

Какой церковный праздник 30 декабря

Дeнь пaмяти пpopoкa Дaниилa и cвятыx тpеx oтpoкoв

За 600 лет до Рождества Христова святой Даниил и трое отроков попали в плен к вавилонянам, когда те захватили Иерусалим. Царь Навуходоносор захотел обучить их халдейской мудрости и оставить при дворе, но святые отказались от роскоши, храня преданность вере. В награду Бог дал им мудрость, а святому Даниилу — дар прозорливости и истолкования снов.

Вскоре Даниил был приближен к царю Навуходоносору, чтобы толковать его сны. Позже он стал начальником Вавилона. Святой предсказал приход Христа и связанные с ним события. По одной из версий, все четверо дожили до глубокой старости и ушли из жизни, также будучи пленниками.

Святой Даниил

Святой Даниил

Фото: PravoslavnyChristianin / Wikipedia

Какие еще церковные праздники отмечают 30 декабря

  • Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Дaниилa Нивepтcкoгo;
  • День памяти священномучеников Александра Савелова, Николая Бельтюкова и Сергия Флоринского, пресвитеров;
  • День памяти священномучеников Петра Покровского и Иоанна Земляного, пресвитеров.

Традиции на 30 декабря

На Руси 30 декабря называли «Данила-зимоуказчик», или «Данилов день». В народе верили, что сны с 29 на 30 декабря — вещие и, чтобы лучше расшифровать видение, люди обращались с молитвой к святому Даниилу.

  • 30 декабря стоит носить у себя в кармане монетку, чтобы весь год не нуждаться в деньгах ;
  • Иней на Данилу-зимоуказчика предвещает скорое потепление;
  • Плохой приметой считается в этот день целовать маленьких детей — так можно навлечь на них болезни.

Кто родился 30 декабря

Редьярд Киплинг (1865-1936)

Фото: Scherl / Globallookpress.com

Английский писатель, поэт, журналист и путешественник. Славу одного из лучших детских авторов ему принес сборник «Книга джунглей». За наблюдательность, яркую фантазию, зрелость идей и выдающийся талант повествователя Киплинг получил Нобелевскую премию по литературе.

Елена Чайковская (86 лет)

Советский, российский тренер по фигурному катанию и заслуженный деятель искусств РФ. Среди ее учеников — олимпийские чемпионы в танцах на льду Людмила Пахомова и Александр Горшков, Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов, чемпионы мира в одиночном катании Владимир Ковалев, Мария Бутырская и многие другие.

Кто еще родился 30 декабря

