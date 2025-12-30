Акционеры попавшей под санкции нефтяной компании утвердили выплату дивидендов

Общее собрание акционеров «Лукойла» одобрило выплату дивидендов за 9 месяцев

Общее собрание акционеров «Лукойла» одобрило выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2025 года в размере 397 рублей на обыкновенную акцию, решение о которой принял в ноябре совет директоров этой российской нефтяной компании.

Отмечается, что лица, имеющие право на получение дивидендов за январь-сентябрь, будут определены 12 января 2026 года.

По итогам указанного периода времени чистая прибыль «Лукойла» сократилась на 14,2 процента, до 352,5 миллиарда рублей, причем подавляющая ее часть — 327,7 миллиарда рублей — пришлась на первое полугодие, а в третьем квартале показатель снизился год к году более чем в четыре раза.

Обсуждение выплат дивидендов, которое поначалу планировалось провести 23 октября, было перенесено и состоялось спустя почти месяц. Это произошло после того, как крупные российские нефтяные компании, среди которых оказался и «Лукойл», попали под санкции США.