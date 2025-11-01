Экономика
17:51, 1 ноября 2025Экономика

Одна из крупнейших нефтяных компаний России сообщила о падении прибыли

«Лукойл» сообщил о падении прибыли по РСБУ за девять месяцев на 14 процентов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Seleznev Pavel / news.ru / Globallookpress.com

По итогам первых девяти месяцев 2025 года чистая прибыль нефтяной компании «Лукойл» по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета) сократилась на 14,2 процента, до 352,5 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на документ пишет «Интерфакс».

Подавляющая часть прибыли пришлась на первое полугодие 327,7 миллиарда рублей, так что за третий квартал она рухнула более чем в четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 24,7 миллиарда рублей.

Выручка одной из крупнейших нефтяных компаний страны за девять месяцев упала на 8,1 процента, до 1,95 триллиона рублей, а прибыль от продаж — на 5,8 процента, то 374,35 миллиарда.

Ранее на этой неделе «Лукойл» сообщил о договоренности с международным энергетическим трейдером Gunvor Group по поводу полной продажи своей «дочки» Lukoil International GmbH, владеющей иностранными активами группы. Компания обязалась не вести переговоры с другими потенциальными покупателями.

Причиной для сделки стало «введение отдельными государствами ограничительных мер». Речь идет о попадании в американский SDN List, что означает серьезное ужесточение санкционного режима. Как объяснили в Минфине США, такое решение принято в связи с несговорчивостью Москвы по вопросу остановки боевых действий на Украине.

    Все новости