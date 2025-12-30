Реклама

20:28, 30 декабря 2025Россия

Белоусов поздравил российских военных

Белоусов поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

Он отметил, что российская армия является самой боеспособной в мире. В ходе СВО, продолжил глава министерства, российские бойцы проявляют профессионализм и самоотверженность.

Он также поблагодарил предприятия, волонтеров и общественные организации, заявив, что общими усилиями приближается победа. «От всей души поздравляю личный состав и ветеранов Вооруженных сил с наступающим Новым годом!» — заключил министр.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что глава государства Владимир Путин выступит с обращением к россиянам. Речь идет о новогоднем поздравлении президента.

