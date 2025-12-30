Реклама

06:34, 30 декабря 2025Бывший СССР

Беженка рассказала о запуске БПЛА ВСУ из жилых дворов

РИА Новости: ВСУ запускали БПЛА из дворов мирных жителей Красноармейска
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Александр Харченко / РИА Новости

Операторы дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) запускали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) из дворов мирных жителей Красноармейска Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказала беженка Галина Кулик в беседе с РИА Новости.

«Когда пришли у нас в подвал, в бомбоубежище, пришли ВСУ. Это дронщики были, во дворе запускали», — рассказала беженка.

Вечером 1 декабря президенту России Владимиру Путину доложили о взятии ВС РФ Красноармейска. Также сообщалось, что под контроль российских военных перешел Волчанск — один из ключевых узлов обороны украинской армии на восточном участке Харьковской области.

