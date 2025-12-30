Беженка рассказала о запуске БПЛА ВСУ из жилых дворов

Операторы дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) запускали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) из дворов мирных жителей Красноармейска Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказала беженка Галина Кулик в беседе с РИА Новости.
«Когда пришли у нас в подвал, в бомбоубежище, пришли ВСУ. Это дронщики были, во дворе запускали», — рассказала беженка.
Вечером 1 декабря президенту России Владимиру Путину доложили о взятии ВС РФ Красноармейска. Также сообщалось, что под контроль российских военных перешел Волчанск — один из ключевых узлов обороны украинской армии на восточном участке Харьковской области.