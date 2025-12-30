Десятки россиян лишились новогодних туров в теплые страны на 5,9 миллиона рублей

Серф-школа Surfway лишила россиян отпуска в Индинезии на 5,9 миллиона рублей

Десятки российских путешественников лишились новогодних туров на общую сумму 5,9 миллиона рублей по вине организатора. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В настоящее время известно о 21 пострадавшем. Они обратились в серф-школу Surfway, которая обещала им поездки в Индонезию, Марокко и на Филиппины на праздничных выходных. Стоимость таких туров составляла от 150 до 500 тысяч рублей с человека. Предполагалось, что 26 декабря туристы уже должны отправиться на отдых.

Но 27 декабря владелец серф-школы Денис Дрогайкин написал в общий чат, что отпуск не состоится из-за «внутреннего раскола в команде». При этом некоторых клиентов неприятная новость застала в пути к теплым странам, либо уже там, на месте. Дрогайкин обещал клиентам вернуть средства, но не уточнил детали, однако успел пригрозить им в случае обращения в полицию.

Предполагается, что пострадавших окажется еще больше, а сумма ущерба составит 12-15 миллионов рублей. В настоящее время туристы планируют подать коллективное заявление в полицию.

Ранее турагент обокрала россиян на пять миллионов рублей и оказалась под угрозой тюрьмы. 32-летняя жительница города Искитима Новосибирской области продавала туры по России и в другие страны с января по октябрь 2024 года.