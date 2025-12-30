Реклама

Девушка неожиданно и беспричинно начала источать «запах диареи»

Олег Давыдов
Фото: Kmpzzz / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником RequirementDue4446 пожаловался на свою девушку, которая после пяти лет отношений внезапно начала плохо пахнуть. По словам автора, он ощущает неприятный запах с метрового расстояния.

«Мне пришлось ей сказать. Я сделала это максимально вежливо, и она отреагировала нормально, после чего приняла душ, почистила зубы и так далее... Но это не помогло. Она принимает душ каждый день, следит за гигиеной, то есть это не внешняя грязь, это буквально исходит у нее изнутри. Когда она даже немного потеет, меня обдает отвратительным запахом, похожим на запах настоящей диареи», — посетовал парень.

Он добавил, что от этого запаха его в прямом смысле тошнит. Больше всего парня беспокоит, что он не исчезает после душа и чистки зубов, что натолкнуло автора на мысль о патогенной причине запаха, который может оказаться симптомом какого-нибудь заболевания.

«От нее так пахнет уже почти две недели подряд, и, честно говоря, больше всего меня беспокоит (помимо того, что это может быть связано со здоровьем), что она, кажется, даже этого не замечает», — написал автор, добавив, что по его совету девушка уже записалась на приемы к терапевту и стоматологу.

Ранее другая пользовательница Reddit попыталась избавиться от запаха пота и спровоцировала гигиеническую катастрофу. По совету своей матери она попробовала использовать пищевую соду.

