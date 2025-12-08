Реклама

06:08, 8 декабря 2025Интернет и СМИ

Девушка попыталась избавиться от запаха пота и спровоцировала гигиеническую катастрофу

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: kei907 / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником CaglaErdemOztas пожаловалась на проблемы с потоотделением: в вечернее время летом она может чувствовать исходящий от нее легких запах пота. Девушка отметила, что сочла это проблемой, требующей решения.

«По совету своей матери я попробовала пищевую соду: смешивала ее с несколькими каплями воды и наносила после душа в область подмышек почти каждый день. Эффект оказался невероятным! Запах улетучивался даже не на 12 часов, а на сутки!» — написала автор.

Однако ее радость оказалась недолгой. Сначала длительность эффекта от такой обработки сократилась, а затем и вовсе сошла на нет — девушка чувствовала запах своего пота через считанные минуты после душа. Дерматолог посоветовал ей отказаться от соды и прописал крем, способный справиться с «глубоко въевшимися бактериями». Это помогло устранить запах, но породило другую проблему — повышенную потливость.

«Пот буквально струился по моим рубашкам и зимой, и летом. Под мышками — непрерывный полив. Я перестала мазаться кремами… и через несколько дней запах вернулся. Не такой сильный, как раньше, но все еще ужасный. Так что теперь у меня было две проблемы — нежелательный запах и Ниагарский водопад под обеими руками», — посетовала девушка.

В итоге она приняла решение вообще не идти на дополнительные ухищрения, остановив свой выбор на обычной гигиене и бережном мытье. Спустя восемь месяцев проблема исчезла.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о том, что много лет неправильно пользовалась дезодорантом. По ее словам, в семье ее этому не учили, а потому в подростковом возрасте ей пришлось разбираться с вопросами гигиены самостоятельно.

