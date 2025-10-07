Женщина годами неверно пользовалась дезодорантом и стала объектом насмешек на работе

Пользовательница Reddit с ником DylantotheJ рассказала о том, что много лет неправильно пользовалась дезодорантом. По ее словам, в семье ее этому не учили, а потому в подростковом возрасте ей пришлось разбираться с вопросами гигиены самостоятельно.

«Я думала, что дезодорант используют, когда начинают потеть. Я понятия не имела, что его наносят перед выходом на улицу, даже если вы только что приняли душ, и что это необходимо для борьбы с запахом тела. И никто никогда не жаловался на мой запах», — написала автор.

Когда же она узнала о том, как правильно использовать дезодорант, женщине стало стыдно за себя, поскольку она много лет «ужасно воняла, создавая дискомфорт друзьям и коллегам». Она вызвала на откровенный разговор подругу, с которой когда-то работала, и та подтвердила, что у рассказчицы всю жизнь были серьезные проблемы с запахом пота. Более того, коллеги за глаза судачили о ее неряшливости.

Ранее другая пользовательница Reddit пожаловалась на перемены, произошедшие у ее бойфренда в отношении собственной гигиены в последний год — после начала совместной жизни. По ее словам, до того, как пара съехалась, ее избранник с удовольствием принимал душ по утрам и чистил зубы дважды в день.