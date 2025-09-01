Девушка съехалась с бойфрендом и пожаловалась на запах гниения

Пользовательница Reddit с ником Crazy_zo3 пожаловалась на перемены, произошедшие у ее бойфренда в отношении собственной гигиены в последний год — после начала совместной жизни. По ее словам, до того, как пара съехалась, ее избранник с удовольствием принимал душ по утрам и чистил зубы дважды в день.

«Теперь же его длинные волосы почти до середины спины стали очень жирными. Они похожи на крысиное гнездо, потому что он никогда их не расчесывает. Каждое утро я просыпаюсь от самого ужасного известного человечеству запаха, исходящего изо рта и от тела. Причем изо рта пахнет так, будто внутри что-то гниет, от чего буквально начинает тошнить и кружится голова», — написала автор.

Она добавила, что считает неплохим результатом, если ее бойфренд побывает в душе хотя бы один раз за неделю. Проблема усугубляется практически полным отсутствием секса в отношениях пары, что вызывает у девушки особую тревогу, поскольку у ее парня раньше была зависимость от порнографии, которая может вернуться.

«Еще одна причина, по которой мне не нравится секс с ним — грязь под ногтями на пальцах рук. Он работает механиком в боулинге, но даже там не накопить столько грязи за один день», — посетовала рассказчица.

Другие пользователи в комментариях не поняли, почему такое отношение бойфренда к гигиене не привело к разрыву отношений. Они отметили, что этим он подвергает девушку прямой опасности, и предложили ей найти себе нового возлюбленного.

