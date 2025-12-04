«Мозг ассоциирует слюну с эякуляцией». Мужчины в России и по всему миру плюют на улице. Что стоит за этой омерзительной привычкой?

Терапевт Каневская: Мужчины плюют на улице из-за ощущения после курения

За плевки на улице осуждают и штрафуют, а в некоторых странах даже могут посадить в тюрьму — такую меру ввели в Индии в разгар пандемии коронавируса. Тем не менее миллионы людей по всему миру, в том числе и россияне, продолжают упорно плевать на асфальт, а заодно и на мнение возмущенных сограждан. Зачем люди плюют и почему мужчины делают это намного чаще женщин — разбиралась «Лента.ру».

Где плюются больше всего

Люди плюются в любой точке мира. Например, застрявшие в пробке водители могут высунуть голову из машины, чтобы плюнуть на дорогу, также эта привычка считается приемлемой среди спортсменов. Они плюют, даже когда на них смотрят миллионы болельщиков, и не стесняются этого. А пешеходам практически по всему миру во время прогулок иногда приходится уворачиваться от стремительно летящей на их обувь или брюки слюны.

Однако в азиатских странах привычка действительно встречается чаще. К примеру, властям Китая во время Олимпиады 2008 года даже пришлось раздавать специальные мешочки, чтобы зрители сплевывали туда, а не на территорию новеньких спортивных объектов

В Индии власти тоже пытались бороться с дурной привычкой граждан, порой прибегая к жестким мерам, но искоренить ее в стране полностью пока не получилось.

Профессор социологии из Плимутского университета (Великобритания) Росс Кумбер, пытаясь понять, зачем люди плюют, несколько лет путешествовал по Юго-Восточной Азии, жил среди местного населения и изучал их традиции. В конце концов он пришел к выводу, что люди там чаще плюют из-за культурных особенностей, а вовсе не из-за плохого воспитания, особого устройства горла и рта или незнания правил гигиены.

Фото: carpinxo / Getty Images

«Они тоже не понимают многие вещи, которые на Западе считаются обычными. Например, обычай сморкаться и сплевывать в платок, а потом убирать его в карман, кажется им куда более омерзительным, чем обычный плевок. Они искренне не понимают, как можно носить с собой биологические жидкости», — отметил Кумбер.

К тому же социолог обратил внимание на то, что в Азии плевки связаны с древними обычаями или верованиями. Например, некоторые жители Китая думают, что, избавляясь от слюны, очищают организм от вредных веществ. А в Индии считается, что слюна защищает от злых духов и приносит удачу в торговле.

Как плевались на Западе

Сегодня в это нелегко поверить, но и в западных странах плевки стали считаться неприличными не так давно. В XIX и даже в XX веке буквально в каждом мало-мальски приличном доме можно было найти изящную плевательницу, которую домочадцы наполняли слюнями или слизью из носа.

Привычка плевать была настолько распространена, что в США, например, это делали абсолютно везде — в мэрии, в ходе судебных заседаний и даже в больницах. Дело в том, что в то время был популярен жевательный табак, который после употребления нужно было выплюнуть.

Эта привычка была настолько обыденной, что писатель Чарльз Диккенс, приехав в Америку, назвал Вашингтон центром табачного слюноотделения

Фото: Catherine Falls Commercial / Getty Images

Хотя писатель сильно сокрушался из-за «омерзительной» вредной привычки американцев, в Великобритании, откуда он приехал, дела обстояли ненамного лучше. Например, в его времена плевательницы стояли в парламенте, в театрах и во множестве других общественных мест.

Почему человеку хочется плюнуть

Отоларинголог Харшад Никте отметил, что у повышенного слюноотделения могут быть вполне медицинские причины. Например, повышенное слюноотделение могут спровоцировать различные проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Кислотный рефлюкс вызывает активное выделение слюны, так как организм таким образом пытается нейтрализовать кислоту. Она попадает из желудка в пищевод, раздражает его, вызывая боль и ощущение жжения Харшад Никте отоларинголог

Могут быть и более серьезные причины. Оно может возникать при поражениях нервной системы, такое бывает у людей с болезнью Паркинсона, ДЦП, рассеянным склерозом или тех, кто перенес инсульт.

Еще одна возможная причина — отравление токсинами после употребления алкоголя, испорченной пищи, укусов ядовитых насекомых или змей.

Кроме того, Никте отметил, что большое количество слюны выделяется при заболеваниях зубов и десен, поражении языка, а также при бешенстве.

При этом медицине давно известно, что способность удерживать слюну во рту появляется у человека не сразу после рождения. Считается, что она формируется примерно к двум годам, а потребность постоянно сплевывать говорит о проблемах со здоровьем.

Фото: Rudchenko Liliia / Shutterstock / Fotodom

Однако чаще всего люди плюют на улице вовсе не из-за болезней или плохого самочувствия.

Доктор медицинских наук, профессор, терапевт, руководитель клиники внутренних болезней Европейского медицинского центра (ЕМС) Светлана Каневская рассказала «Ленте.ру», что плюющие на улице мужчины чаще всего просто пытаются избавиться от неприятного ощущения во рту после употребления табака.

Когда люди курят, у них слюна становится очень вязкая, трудная для проглатывания. Курильщикам проще выплюнуть ее, чем проглотить. То есть плевки связаны исключительно с курением и работой слюнных желез Светлана Каневская терапевт

Как связаны плевки и секс

В то же время некоторые специалисты считают, что привычка плевать имеет не только физиологические, но и психологические причины. Некоторые плюют и не могут остановиться из-за тревоги, также это может происходить из-за обсессивно-компульсивного расстройства. А еще иногда неспособность сдерживать слюну указывает на расстройство пищевого поведения.

Помимо этого, у психологов есть еще одна более пикантная теория. Согласно ей, мозг ассоциирует сплевывание с эякуляцией или мочеиспусканием.

В результате в момент плевка появляется ощущение удовлетворения и облегчения, которое в некоторых случаях даже может напоминать сексуальное удовольствие

Сексолог Джиджи Энг подтверждает это. По ее словам, обмен слюной и плевки на различные части тела партнера — это очень популярный вид эротической игры. Самые экстремальные варианты практикуют любители БДСМ, исследуя реакции тела на унижение и подчинение.

По мнению сексолога, даже те, кто никогда не увлекался подобными практиками и испытывает отвращение от одной мысли о них, тоже, скорее всего, хотя бы раз участвовали в подобной игре. Она пояснила, что страстные поцелуи со слюной — это легкий вариант той же самой эротической игры. Энг уточнила, что подобные ласки нравятся далеко не всем, но практикуют их часто.

Опасны ли плевки для окружающих?

Внезапные уличные плевки не только неприятны эстетически, но и потенциально опасны. Как рассказала Каневская, реальная угроза для общественного здоровья может возникнуть из-за слюны, если в ней содержатся возбудители туберкулеза. Кстати, именно страх заразиться туберкулезом стал одной из главных причин, по которой плевки в западной части мира стали считаться чем-то крайне неприличным.

Если человек с туберкулезом плюет на улице, то микобактерии попадают на асфальт. Когда плевок высыхает, то они поднимаются вместе с пылью в воздух и их вдыхают здоровые люди Светлана Каневская терапевт

В то же время британский терапевт и специалист по охране общественного здравоохранения Джон Миддлтон полагает, что плевок на асфальте вряд ли способен причинить серьезный вред здоровью.

Однако Миддлтон признает, что минимальный риск заразиться из-за плевка все-таки существует. Чтобы это произошло, нужно, например, наступить на слюну, затем снять обувь, дотронуться до места соприкосновения подошвы с чужой биологической жидкостью, а после этого, не помыв руки, потрогать нос или рот. «Не хотел бы преувеличивать опасность для здоровья, но все-таки плевки на улице — это неприятное и ненужное явление», — заключил врач.