Мир
01:31, 30 декабря 2025Мир

Еще одна страна выразила солидарность с Россией после атаки на резиденцию Путина

Никарагуа выразила солидарность с Россией после атаки Киева на резиденцию Путина

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Никарагуа выразила солидарность с Россией в связи с атакой на резиденцию президента страны Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Правительство латиноамериканской страны направило письмо российскому лидеру, подписанное президентом Даниэлем Ортегой. В нем говорится, что Никарагуа признает усилия Россия по достижению мира посредством диалога. «Вперед, президент Путин, ваша борьба за мир признана и поддержана народами мира», — сказано в письме.

Ранее солидарность с Москвой выразили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Государство осудило атаку Украины на резиденцию Путина, назвав ее «гнусным нападением».

