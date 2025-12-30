Реклама

Мир
00:08, 30 декабря 2025Мир

ОАЭ осудили атаку Украины на резиденцию Путина

ОАЭ осудили попытку атаки Украины на резиденцию Путина
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Globallookpress.com

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) осудили попытку атаки Украины на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Об этом сообщило министерство иностранных дел страны, передает ТАСС.

В Абу-Даби назвали действия Киева «гнусным нападением», подчеркнув, что выступают против всех форм насилия. Власти страны выразили солидарность с Путиным и российским правительством.

В ночь на понедельник, 29 декабря, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать резиденцию Путина с помощью беспилотников. Средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и перехватили 91 дрон.

Атака произошла практически сразу же после того, как США сообщили об успешном раунде мирных переговоров с украинской делегации в Мар-а-Лаго (штат Флорида).

