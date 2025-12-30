Реклама

Германия потребовала от России прозрачности и честности

Мерц: От России требуется прозрачность и честность в мирном процессе по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kay Nietfeld / Reuters

От всех участников мирного процесса по Украине требуется честность и прозрачность, заявил бундесканцлер ФРГ Фридрих Мерц. Об этом он написал на своей странцие в соцсети Х.

«Сегодня мы провели дополнительные консультации с нашими европейскими и канадскими партнерами в рамках берлинского формата. Мы продвигаем мирный процесс вперед. Теперь от всех требуется прозрачность и честность, включая Россию», — подчеркнул глава немецкого правительства.

14 и 15 декабря в Берлине прошли переговоры представителей президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера с президентом Украины Владимиром Зеленским по урегулированию украинского кризиса.

Мерц, который, как предполагалось, будет представлять Евросоюз, по неизвестной причине покинул встречу еще до ее завершения.

