«Перегнул палку». Мерц пытается сделать Германию вновь великой. Что мешает ему достичь лидерства в ЕС и мире?

Politico: Мерц резко изменил курс Германии на лидерства в ЕС, но перегнул палку

14 и 15 декабря в Берлине прошли переговоры представителей президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера с президентом Украины Владимиром Зеленским по урегулированию украинского кризиса. Канцлер Германии Фридрих Мерц, который, как предполагалось, будет представлять Евросоюз, по неизвестной причине покинул встречу еще до ее завершения. Несмотря на то, что канцлер предпринимает все усилия, чтобы утвердить лидерство Германии не только в Европейском союзе (ЕС), но и на международной арене в качестве защитника Украины, рейтинг одобрения его правительства достиг исторического минимума, а немецкие политики признают, что своими действиями он вызывает раздражение. О попытках Мерца объединить ЕС вокруг Германии и отстоять европейские интересы на международной арене — в материале «Ленты.ру».

Мерц объявил США войну за лидерство в Европе

Канцлер Фридрих Мерц предпринимает необычайно напористые усилия, чтобы продемонстрировать лидерство Германии в ЕС, позиционируя себя как защитника не только Украины, но, по его собственным словам, и Европы в целом Politico

Как отмечает Politico, курс Мерца представляет собой резкий сдвиг в подходе Германии к мировым делам, поскольку его предшественники, Олаф Шольц и Ангела Меркель, неохотно отводили стране столь откровенную ведущую роль на международной арене или в ЕС и избегали неоправданного риска.

Отмечается, что нерешительность администрации президента США Дональда Трампа в отношении военной помощи Украине и ослабление трансатлантического альянса вынудили Мерца выйти за рамки давно привычных ограничений в вопросах внешней политики Германии.

Десятилетия Pax Americana [«Американский мир» в пер. с лат. — прим. «Ленты. ру»] для нас закончились. Это факт! Американцы сейчас очень настойчиво отстаивают свои интересы. И поэтому мы теперь должны отстаивать свои Канцлер ФРГ Фридрих Мерц

По словам главы немецкого правительства, Европейский союз должен подготовиться к серьезным изменениям в отношениях с США. Канцлер также раскритиковал новую Стратегию национальной безопасности Соединенных Штатов, подчеркнув, что некоторые ее пункты неприемлемы «с европейской точки зрения».

«Стратегия безопасности США, доведенная до логического завершения, является объявлением войны Фридриху Мерцу: мы хотим свергнуть вас, мы хотим смены режима с партией "Альтернатива для Германии"», — заявила лидер партии «Зеленые» Франциска Брантнер.

Фридрих Мерц (справа) и Стив Уиткофф (второй слева) приветствуют Владимира Зеленского перед началом переговоров 14 декабря 2025 года. Фото: Guido Bergmann / Bundesregierung via Getty Images

Мерц попытался усилить роль Германии и ЕС в мирном процессе по Украине

Politico пишет, что в знак новой напористости своего правительства Мерц превратил Берлин в центр дипломатических переговоров по потенциальному мирному соглашению по Украине.

Судьба Украины — это судьба всей Европы (...) Я взял на себя обязательство оказывать Украине всестороннюю поддержку в переговорах, которые сейчас проходят здесь, в Берлине Канцлер Германии Фридрих Мерц

Он также позиционирует себя как главного сторонника рискованного плана Евросоюза по передаче российских замороженных активов Украине. Отмечается, что в преддверии ключевой встречи европейских лидеров в четверг, 18 декабря, Мерц рассматривает предстоящее решение как проверку того, способна ли Европа по-прежнему постоять за себя.

Мы наблюдаем огромный дипломатический импульс — возможно, самый большой с начала войны. Теперь у нас есть шанс на подлинный мирный процесс для Украины. Этот росток еще мал, но возможность реальна Канцлер Германии Фридрих Мерц О итогах переговоров по Украине в Берлине

Несмотря на то, что европейские лидеры в целом приветствовали готовность Мерца взять на себя более значительную руководящую роль в блоке, немецкий канцлер в последнее время «перегибает палку», пишет Politico. Усилия Мерца по продвижению Германии в качестве европейского лидера сопряжены с политическими рисками. В частности, взяв на себя роль главного проводника плана по предоставлению Украине кредита за счет российских активов, канцлер ФРГ может оказаться в неловком положении в случае, если инициатива не будет реализована.

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Украины Владимир Зеленский Фото: Markus Schreiber / Reuters

Германия решила перевооружить ЕС из-за якобы российской угрозы

Мерц считает, что Европе необходимо стать менее зависимой от США и самой нести ответственность за спасение демократии. По данным Financial Times, Германия готова играть ведущую роль в перевооружении ВС стран Европейского союза.

Фридрих Мерц, специальный посланник США Стив Виткофф и Джаред Кушнер (справа налево) Фото: Annegret Hilse / Reuters

Немецкие власти предлагают создать группы государств, которые будут заниматься совместной закупкой вооружений по приоритетным областям. При этом сам Берлин уже готовится утвердить крупнейший в своей истории пакет оборонных заказов на сумму 52 миллиарда евро.

Согласно предложению ФРГ, большинство совместных проектов должны быть «сосредоточены на защите восточного фланга». Как отмечает The Wall Street Journal, европейские чиновники в сфере безопасности регулярно транслируют сообщение, которое еще десять лет назад было практически немыслимо: готовьтесь к конфликту с Россией.

В свою очередь Мерц также подчеркнул, что Европейский союз должен подготовиться не только к серьезным изменениям в отношениях с США, но и «росту угроз со стороны России».

В Европе понимают, что для обороны нужно делать гораздо больше, чем в прошлом Канцлер Германии Фридрих Мерц

Глава немецкого правительства также допустил возвращение воинской повинности в Германии в ближайшие годы, а депутаты бундестага одобрили законопроект, возвращающий призыв на военную службу. Немцы негативно отреагировали на военную реформу. Тысячи школьников и студентов вышли на акции протеста в столице и еще 90 городах страны.

Рейтинг одобрения работы правительства Мерца достиг исторического минимума

Согласно данным опроса социологического института INSA, опубликованным Bild, почти 70 процентов немцев недовольны работой правительства Фридриха Мерца.

При этом правящая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ не находятся в лидерах в партийном рейтинге. Они уступают главной оппозиционной силе — ультраправой партии «Альтернатива для Германии».

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Как отмечает Die Welt, Мерц является одним из самых чувствительных политиков в истории ФРГ. По данным издания, с 2021 года он подал сотни заявлений из-за оскорбительных высказываний в его адрес — например, «маленький нацист» и «паршивый пьяница».