Мерц перегнул палку

Politico: Мерц перегибает палку в стремлении сделать Германию лидером ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц порой перегибает палку в стремлении сделать ФРГ лидирующей силой в Европейском союзе (ЕС). Об этом пишет журнал Politico.

«Европейские лидеры в целом приветствовали готовность Мерца взять на себя более значимую руководящую роль. (...) Но поскольку Германия является крупнейшей экономикой Европы, использование ею власти в союзе из 27 стран требует тонкого баланса, а Мерц в последнее время порой перегибает палку», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что усилия Мерца по продвижению Германии в качестве европейского лидера по всем ключевым вопросам, от обороны до торговли, сопряжены с политическими рисками. В частности, взяв на себя роль главного проводника плана по предоставлению Украине кредита за счет российских активов, канцлер ФРГ может оказаться в неловком положении в случае, если инициатива не будет реализована.

Ранее Мерц призвал страны Европы отстаивать свои интересы на международной арене. По его словам, эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы закончилась, и ЕС должен быть готовым к серьезным изменениям в отношениях с США и «росту угроз со стороны России».