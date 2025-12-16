Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:16, 16 декабря 2025Мир

Мерц перегнул палку

Politico: Мерц перегибает палку в стремлении сделать Германию лидером ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц порой перегибает палку в стремлении сделать ФРГ лидирующей силой в Европейском союзе (ЕС). Об этом пишет журнал Politico.

«Европейские лидеры в целом приветствовали готовность Мерца взять на себя более значимую руководящую роль. (...) Но поскольку Германия является крупнейшей экономикой Европы, использование ею власти в союзе из 27 стран требует тонкого баланса, а Мерц в последнее время порой перегибает палку», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что усилия Мерца по продвижению Германии в качестве европейского лидера по всем ключевым вопросам, от обороны до торговли, сопряжены с политическими рисками. В частности, взяв на себя роль главного проводника плана по предоставлению Украине кредита за счет российских активов, канцлер ФРГ может оказаться в неловком положении в случае, если инициатива не будет реализована.

Ранее Мерц призвал страны Европы отстаивать свои интересы на международной арене. По его словам, эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы закончилась, и ЕС должен быть готовым к серьезным изменениям в отношениях с США и «росту угроз со стороны России».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Напавший на подмосковную школу вооруженный подросток задержан

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    Троих россиян похитили для принудительных работ в Мьянме

    Омбудсмен подтвердила нападение подростка с ножом на школьников в Подмосковье

    Появилась информация о напавшем с ножом на подмосковную школу

    Руководитель российского банка погиб в ДТП

    Украинский стример проиграл 24 миллиона рублей на ставках

    На Западе раскрыли выдвинутый США ультиматум Украине

    На Западе «не захотели думать» о невозможности конфискации российских активов

    Российские врачи раскрыли спровоцированные учебой в школе болезни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok