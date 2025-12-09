Мерц раскритиковал Стратегию национальной безопасности США

Мерц назвал неприемлемыми некоторые пункты Стратегии нацбезопасности США

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал новую Стратегию национальной безопасности США. Свое недовольство некоторыми пунктами документа он выразил в ходе пресс-конференции во время визита в Рейнланд-Пфальц, трансляция доступна на сайте телеканала Phoenix.

«Нескорые вещи оттуда объяснимы, некоторые можно понять, но некоторые неприемлемы для нас с европейской точки зрения», — сказал он.

По его словам, стратегия соответствует тому, что вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года, в котором он критиковал Европу.

Ранее Мерц заявил, что Европе необходимо стать менее зависимой от США и самой нести ответственность за спасение демократии. Он подчеркнул, что не видит необходимости в том, чтобы американцы желали спасти демократию в Европе.