Мир
17:24, 9 декабря 2025Мир

Мерц раскритиковал Стратегию национальной безопасности США

Мерц назвал неприемлемыми некоторые пункты Стратегии нацбезопасности США
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал новую Стратегию национальной безопасности США. Свое недовольство некоторыми пунктами документа он выразил в ходе пресс-конференции во время визита в Рейнланд-Пфальц, трансляция доступна на сайте телеканала Phoenix.

«Нескорые вещи оттуда объяснимы, некоторые можно понять, но некоторые неприемлемы для нас с европейской точки зрения», — сказал он.

По его словам, стратегия соответствует тому, что вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года, в котором он критиковал Европу.

Ранее Мерц заявил, что Европе необходимо стать менее зависимой от США и самой нести ответственность за спасение демократии. Он подчеркнул, что не видит необходимости в том, чтобы американцы желали спасти демократию в Европе.

