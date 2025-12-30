Вагенкнехт призвала ФРГ вернуться к политике дипломатии и разоружения

Лидер германской партии BSW (ранее — «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость»), Сара Вагенкнехт, выступила с призывом к Германии вновь сосредоточиться на дипломатии и разоружении, руководствуясь при этом интересами экономики и социального благополучия. Об этом она написала в соцсети X.

«Нам нужна политика, ориентированная на дипломатию, разоружение и инвестиции в гражданскую инфраструктуру, а не на милитаризацию и перевооружение», — заявила она.

По ее словам, курс на увеличение вооружений, выбранный Германией, «не помогает нашей экономике, а разрушает ее».

Ранее внешнеполитический эксперт партии BSW Севим Дагделен заявила, что призыв отправить немецких военнослужащих на Украину под флагом Евросоюза крайне опасный и лишь приведет к эскалации конфликта с Россией. Кроме того, Дагделен призвала прекратить финансировать Украину и поставлять ей оружие, отметив, что добиваться мира необходимо дипломатическим путем.