12:02, 30 декабря 2025

Главе этнической диаспоры запретили въезд в Россию на полвека

ФСБ: Главу этнической диаспоры Пермского края выдворили из РФ и запретили въезд
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Главу этнической диаспоры Пермского края выдворили из России и запретили въезд в страну на полвека. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Мужчина, являющийся уроженцем Центрально-Азиатского региона, лишен российского гражданства за действия, представляющие угрозу национальной безопасности Российской Федерации, отметили в ведомстве. Путь обратно в Россию ему закрыт сроком на 50 лет.

Ранее сообщалось, что главного редактора онлайн-издания «Важные истории» (внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов) Романа Анина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) лишили российского гражданства.

