Главе этнической диаспоры запретили въезд в Россию на полвека

Главу этнической диаспоры Пермского края выдворили из России и запретили въезд в страну на полвека. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Мужчина, являющийся уроженцем Центрально-Азиатского региона, лишен российского гражданства за действия, представляющие угрозу национальной безопасности Российской Федерации, отметили в ведомстве. Путь обратно в Россию ему закрыт сроком на 50 лет.

