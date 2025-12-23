Реклама

15:43, 23 декабря 2025

Журналиста-иноагента лишили российского гражданства

Главреда «Важных историй» Романа Анина лишили российского гражданства
Мария Большакова
Мария Большакова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Главного редактора онлайн-издания «Важные истории» (внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов) Романа Анина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) лишили российского гражданства. Об этом сообщает ТАСС.

«После рассмотрения материалов, собранных сотрудниками управления по вопросам миграции УМВД России по Ярославской области (...) прекращено гражданство Российской Федерации, приобретенное ранее, гражданину 1986 года рождения», — говорится в заявлении. В правоохранительных органах региона добавили, что речь идет именно об Анине.

Сообщается, что Анин родился в Молдове и стал гражданином России в 2006-м году. Уточняется, что он был зарегистрирован в Дзержинском районе Ярославля.

В июне 2024 года журналиста заочно арестовали. Его признали виновным в нарушении части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ — «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ». До этого Анина объявили в розыск.

