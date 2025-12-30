Реклама

10:55, 30 декабря 2025Культура

Идрис Эльба стал рыцарем

Британский актер Идрис Эльба удостоился рыцарского титула
Ольга Коровина

Фото: Remo Casilli / Reuters

Британский актер Идрис Эльба, наиболее известный по ролям в сериалах «Прослушка» и «Лютер», удостоен рыцарского титула. Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что Эльба получил почетный титул за вклад в работу с молодежью. Артист призывал бороться с растущим числом преступлений с применением холодного оружия в Великобритании и обсуждал возможные решения с королем Карлом III и премьер-министром Киром Стармером.

В ежегодный новогодний список государственных наград также вошли актриса Синтия Эриво, известная по франшизе «Злая», певица Элли Голдинг и актер Уорвик Дэвис, исполнивший роль профессора Флитвика в серии фильмов о Гарри Поттере. Всего в списке награжденных значатся более 1100 представителей различных сфер деятельности.

В ноябре сообщалось, что Карл III посвятил известного в прошлом футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма в рыцари. Присвоение рыцарского звания объяснили спортивными достижениями Бекхэма и заслугами в благотворительной деятельности.

