Дэвид Бекхэм официально стал сэром

Король Великобритании Карл III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари

Король Великобритании Карл III посвятил известного в прошлом футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма в рыцари. Об этом сообщает местная газета The Times.

Среди гостей на мероприятии числилась жена Бекхэма — Виктория, которой присвоили титул леди. В Великобритании объяснили присвоение рыцарского звания Бекхему его спортивными достижениями и заслугами в благотворительной деятельности. Отмечается, что вместе с Бекхэмом рыцарское звание получил Нобелевский лауреат по литературе, британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигура.

За свою профессиональную карьеру Дэвид Бекхэм успел поиграть за такие гранды мирового футбола, как «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид», «Милан» и ПСЖ. В составе сборной Англии он принял участие в 115 матчах, в которых забил 17 мячей. В составе «Манчестер Юнайтед» Бекхэм шесть раз становился чемпионом местной Премьер-лиги, еще по разу брал чемпионский титул во Франции и Испании. Кроме того, он дважды выиграл чемпионат США (MLS), выступая за «Лос-Анджелес Гэлакси».

О том, что Бекхэм в скором времени получит рыцарское звание, стало известно еще в начале лета 2025 года. Бывший спортсмен тогда оказался в списке почетных гостей по случаю дня рождения короля Карла III. Известно, что Бекхэм ждал этого 20 лет. После торжественной церемонии, состоявшейся в начале ноября 2025 года, прославленный экс-футболист получил официальное право называться сэром Дэвидом.