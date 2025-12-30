Реклама

11:22, 30 декабря 2025

Жена Ивлева высказалась о разводе

Жена Ивлева, расставшаяся с ним, заявила, что 2025 год был для нее непростым
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @valeriya__ivleva

Жена известного российского шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева Валерия, ранее объявившая о расставании с ним, заявила, что 2025 год был для нее непростым. О разводе она высказалась в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Это был непростой год для меня. (...) В этом году включилось все, что я гасила в себе многие годы. Переезд, развод. Отвалилось очень много людей. Выяснения отношений, дележка, претензии, гнев, обида», — написала жена Ивлева.

Она добавила, что испытывала чувство вины перед дочерью, а также боялась осуждения близких людей. При этом супруга телеведущего не уточнила, расторгнут их брак или нет.

О том, что Ивлев и его жена больше не вместе, стало известно в начале октября. Жена шеф-повара не назвала причину расставания, но при этом уточнила, что они остались в хороших отношениях.

Ивлев женился на Валерии, которая моложе его на 18 лет, в 2021 году. В 2022-м у них родилась дочь Ника. Этот брак стал для шеф-повара вторым, с первой женой Марией он прожил 23 года. В этом браке родилось двое детей: сын Матвей и дочь Мария.

