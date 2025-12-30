Изображения Асадов на купюрах в Сирии поменяли на неожиданные предметы

Изображения Асадов на купюрах в Сирии поменяли на оливки, розы и апельсины

Сирийский президент Ахмед аш-Шара анонсировал новые денежные купюры, которые заменят старые банкноты с изображениями свергнутого в декабре 2024 года лидера Башара Асада и членов его семьи. Об этом сообщает SANA.

Банкноты номиналом от 10 до 500 сирийских фунтов поступят в обращение 1 января. На них изобразили пшеницу, дамасские розы, апельсины, оливки и другие сельскохозяйственные культуры, передает Agence France-Presse.

Портрет Асада был размещен на банкноте номиналом 2000 фунтов, а его отца Хафеза Асада — на банкноте в 1000 фунтов.

В конце 2024 года Башар Асад получил политическое убежище в России и вместе с семьей обосновался в Москве.