«Роскошная эмиграция». Башара Асада, бежавшего из Сирии год назад, заметили в фешенебельном ресторане в «Москва-Сити»

NYT: Посетитель элитного ресторана в «Москва-Сити» случайно встретил Асада

Семья бывшего главы Сирии Башара Асада ведет роскошный образ после побега в Россию. Так, экс-политика заметили в фешенебельном ресторане в «Москва-Сити», пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на собственные источники.

Историей с изданием поделился сирийский эмигрант, решивший поужинать в самом высоком небоскребе российской столицы. Он был удивлен, когда в одном из гостей элитного заведения узнал экс-президента своей страны.

Интерьер ресторана Sixty на 62-м этаже башни «Федерация» Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

«Роскошная эмиграция семьи Асадов началась с первых минут их бегства в Москву на частных самолетах, а затем и в сопровождении автомобильной колонны», — заметили в статье NYT. Сначала семья политика остановилась в апартаментах отеля Four Seasons, где среднее проживание может достигать 13 тысяч долларов за неделю, а позже Асады перебрались в двухэтажный пентхаус в башне «Федерация».

В конце 2024 года Башар Асад получил политическое убежище в России и вместе с семьей обосновался в Москве.

Асад поселился на Рублевке и начал учить русский язык

После побега из Сирии экс-глава страны Башар Асад обосновался в элитном районе московской Рублевки. По соседству с ним, предположительно, живет бывший президент Украины Виктор Янукович.

По словам близкого к семье Асада источника, беглый политик полностью изменил свою жизнь — он начал учить русский язык, а также вернулся к любимой прежде медицине, углубившись в изучение офтальмологии.

По информации того же неназванного друга семьи Асада, супруга бывшего главы Сирии также ведет тихую жизнь — занимается фитнесом, ходит на шопинг и посещает столичные салоны красоты.

Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад (справа налево) во время встречи Фото: Валерий Шарифулин / Pool / ТАСС

В России оценили идею возможной выдачи Асада Сирии

Если Россия выдаст Башара Асада Сирии, это может закончиться для политика расправой. Своим мнением на этот счет поделился первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Он оценил заявление действующего главы Сирии Ахмеда Аш-Шараа, который пообещал при первой же встрече с российским лидером Владимиром Путиным потребовать у него выдать Асада. Новиков заметил, что данное требование выглядит весьма странно.

На территории России находится достаточно много бывших государственных деятелей из разных стран, включая [экс-президента Украины Виктора] Януковича. И если бы Россия пошла этим путем, значит, она бы вступила в конфликт с представлениями о правах человека. Вряд ли мы можем на это согласиться Дмитрий Новиков первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Парламентарий также напомнил, что изначально Башара Асада выбрали на пост главы государства в законодательном порядке, так что его преследование после полного отречения от власти в стране выглядит необоснованно.