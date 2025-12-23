Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:37, 23 декабря 2025Мир

«Роскошная эмиграция». Башара Асада, бежавшего из Сирии год назад, заметили в фешенебельном ресторане в «Москва-Сити»

NYT: Посетитель элитного ресторана в «Москва-Сити» случайно встретил Асада
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба президента Сирии / РИА Новости

Семья бывшего главы Сирии Башара Асада ведет роскошный образ после побега в Россию. Так, экс-политика заметили в фешенебельном ресторане в «Москва-Сити», пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на собственные источники.

Историей с изданием поделился сирийский эмигрант, решивший поужинать в самом высоком небоскребе российской столицы. Он был удивлен, когда в одном из гостей элитного заведения узнал экс-президента своей страны.

Интерьер ресторана Sixty на 62-м этаже башни «Федерация»

Интерьер ресторана Sixty на 62-м этаже башни «Федерация»

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

«Роскошная эмиграция семьи Асадов началась с первых минут их бегства в Москву на частных самолетах, а затем и в сопровождении автомобильной колонны», — заметили в статье NYT. Сначала семья политика остановилась в апартаментах отеля Four Seasons, где среднее проживание может достигать 13 тысяч долларов за неделю, а позже Асады перебрались в двухэтажный пентхаус в башне «Федерация».

В конце 2024 года Башар Асад получил политическое убежище в России и вместе с семьей обосновался в Москве.

Материалы по теме:
Башар Асад поселился на Рублевке рядом с Януковичем. Он учит русский язык и хочет вернуться в медицину
Башар Асад поселился на Рублевке рядом с Януковичем. Он учит русский язык и хочет вернуться в медицину
15 декабря 2025
Президент Асад вылетел из Дамаска, командование армии объявило о капитуляции. Что происходит в Сирии?
Президент Асад вылетел из Дамаска, командование армии объявило о капитуляции. Что происходит в Сирии?
8 декабря 2024
Режим Башара Асада пал. Боевики захватили Дамаск без сопротивления, премьер-министр Сирии признал новое правительство
Режим Башара Асада пал.Боевики захватили Дамаск без сопротивления, премьер-министр Сирии признал новое правительство
8 декабря 2024

Асад поселился на Рублевке и начал учить русский язык

После побега из Сирии экс-глава страны Башар Асад обосновался в элитном районе московской Рублевки. По соседству с ним, предположительно, живет бывший президент Украины Виктор Янукович.

По словам близкого к семье Асада источника, беглый политик полностью изменил свою жизнь — он начал учить русский язык, а также вернулся к любимой прежде медицине, углубившись в изучение офтальмологии.

По информации того же неназванного друга семьи Асада, супруга бывшего главы Сирии также ведет тихую жизнь — занимается фитнесом, ходит на шопинг и посещает столичные салоны красоты.

Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад (справа налево) во время встречи

Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад (справа налево) во время встречи

Фото: Валерий Шарифулин / Pool / ТАСС

В России оценили идею возможной выдачи Асада Сирии

Если Россия выдаст Башара Асада Сирии, это может закончиться для политика расправой. Своим мнением на этот счет поделился первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Он оценил заявление действующего главы Сирии Ахмеда Аш-Шараа, который пообещал при первой же встрече с российским лидером Владимиром Путиным потребовать у него выдать Асада. Новиков заметил, что данное требование выглядит весьма странно.

На территории России находится достаточно много бывших государственных деятелей из разных стран, включая [экс-президента Украины Виктора] Януковича. И если бы Россия пошла этим путем, значит, она бы вступила в конфликт с представлениями о правах человека. Вряд ли мы можем на это согласиться

Дмитрий Новиковпервый зампред комитета Госдумы по международным делам

Парламентарий также напомнил, что изначально Башара Асада выбрали на пост главы государства в законодательном порядке, так что его преследование после полного отречения от власти в стране выглядит необоснованно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Гарри Каспаров заочно арестован. Он и Ходорковский проходят по делу о попытке захвата власти в России

    Найдено «новое золото» России

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    67-летняя Мадонна без макияжа отметила Хануку с 29-летним возлюбленным

    Российская певица назвала Долину посмешищем

    Сборная России по плаванию будет готовиться к Олимпиаде в США

    Названы самые продаваемые версии Lada Iskra

    Российский подросток расправился с матерью и покушался на брата

    Начата проверка после видео с перевозкой детей в курьерских сумках в Подмосковье

    Раскрыта причина развития одного из самых опасных видов рака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok