Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:52, 15 октября 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о возможности выдачи Асада Сирии

Депутат Новиков назвал странным возможное требование о выдаче Асада Сирии
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Валерий Шарифулин / POOL / РИА Новости

Выдача Башара Асада новым властям Сирии может грозить политику расправой, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что президент Сирии Ахмед аш-Шараа потребует выдать бывшего сирийского лидера Башара Асада на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Сирийский лидер также намерен обсудить дальнейшую судьбу российских военно-морской базы в Тартусе и авиабазы ​​в Хмеймиме.

Новиков отметил, что требование выдать бывшего лидера страны выглядит странно. Он напомнил, что Башар Асад в прошлом был избранным руководителем страны согласно законодательству и в Сирии с ним могут попытаться расправиться.

«На территории России находится достаточно много бывших государственных деятелей из разных стран, включая [экс-президента Украины Виктора] Януковича. И если бы Россия пошла этим путем, значит, она бы вступила в конфликт с представлениями о правах человека. Вряд ли мы можем на это согласиться», — прокомментировал парламентарий.

Ранее в Кремле сообщили, что лидеры России и Сирии обсудят торговые, гуманитарные и политические связи двух стран на встрече в Москве 15 октября. Переговоры состоятся в рамках визита аш-Шараа в Россию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия отказалась исполнять требование ЕСПЧ о выплатах Грузии. От Москвы требуют 253 миллиона евро за пятидневную войну

    В МИД рассказали о судьбе задержанных в Азербайджане россиянах

    Стало известно о прорыве обороны ВСУ на покровском направлении

    Украина потеряла один из важных элементов системы ПВО

    ФАС отреагировала на взлет цен на один продукт в России

    Стало известно о важном нюансе при конфискации в России автомобилей злостных нарушителей

    Генсек НАТО заявил о бесконечном превосходстве сил альянса над Россией

    Лидер Сирии прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

    Британии предрекли крах в случае войны с Россией и Китаем

    ЕК осудила Венгрию за визит главы МИД Сийярто в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости