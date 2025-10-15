В России высказались о возможности выдачи Асада Сирии

Депутат Новиков назвал странным возможное требование о выдаче Асада Сирии

Выдача Башара Асада новым властям Сирии может грозить политику расправой, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что президент Сирии Ахмед аш-Шараа потребует выдать бывшего сирийского лидера Башара Асада на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Сирийский лидер также намерен обсудить дальнейшую судьбу российских военно-морской базы в Тартусе и авиабазы ​​в Хмеймиме.

Новиков отметил, что требование выдать бывшего лидера страны выглядит странно. Он напомнил, что Башар Асад в прошлом был избранным руководителем страны согласно законодательству и в Сирии с ним могут попытаться расправиться.

«На территории России находится достаточно много бывших государственных деятелей из разных стран, включая [экс-президента Украины Виктора] Януковича. И если бы Россия пошла этим путем, значит, она бы вступила в конфликт с представлениями о правах человека. Вряд ли мы можем на это согласиться», — прокомментировал парламентарий.

Ранее в Кремле сообщили, что лидеры России и Сирии обсудят торговые, гуманитарные и политические связи двух стран на встрече в Москве 15 октября. Переговоры состоятся в рамках визита аш-Шараа в Россию.