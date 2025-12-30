Известная модель в кожаном ремне вместо топа прогулялась по заснеженной улице

Модель Брукс Нейдер в кожаном ремне вместо топа прогулялась по улице в Аспене

Известная американская модель Брукс Нейдер в откровенном виде прогулялась по заснеженной улице в Аспене, Колорадо, США. Соответствующие снимки публикует Page Six.

28-летняя манекенщица предстала перед камерами в кожаных сапогах, длинной черной юбке и укороченной шубе. При этом она распахнула верхнюю часть своего наряда и продемонстрировала, что вместо топа на ней был надет широкий ремень с золотистой пряжкой люксового бренда Chloé. Аксессуар эффектно подчеркивал грудь и пресс знаменитости.

Ранее Брукс Нейдер сообщила об удалении филлера из губ фразой «подарок маме и папе». Тогда модель выложила видео, в котором рассказала, что прибегла к коррекции внешности после поездки в Диснейленд. На размещенных кадрах было видно, что под нижней губой знаменитости присутствовал синяк после проведенной процедуры.

