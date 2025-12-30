Известная российская журналистка поделилась подробностями работы у Жириновского

Журналистка Кашеварова заявила, что делала брошюры для ЛДПР

Известная российская журналистка, одна из основательниц издания Daily Storm Анастасия Кашеварова рассказала о работе в партии политика Владимира Жириновского ЛДПР. Подробностями она поделилась в интервью актеру Вячеславу Манучарову, доступном на Rutube.

Кашеварова рассказала, что некоторое время писала брошюры для ЛДПР. «Мне очень нравилась риторика Владимира Вольфовича [Жириновского]. Он всегда говорил: "Не врать и не бояться". Меня учили там правильному русскому языку его советники», — отметила журналистка.

Она также в шутку назвала сотрудников Жириновского «стариками-разбойниками» и призналась, что ей было интересно с ними работать. Кашеварова добавила, что ей не хватает Жириновского.

Ранее журналист Руслан Осташко раскрыл правду о пророчествах Жириновского. По его словам, политик по-разному высказывался на разных телеканалах об одном и том же событии.