19:47, 30 декабря 2025

Известная российская журналистка поделилась подробностями работы у Жириновского

Журналистка Кашеварова заявила, что делала брошюры для ЛДПР
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: ЭМПАТИЯ МАНУЧИ / RuTube

Известная российская журналистка, одна из основательниц издания Daily Storm Анастасия Кашеварова рассказала о работе в партии политика Владимира Жириновского ЛДПР. Подробностями она поделилась в интервью актеру Вячеславу Манучарову, доступном на Rutube.

Кашеварова рассказала, что некоторое время писала брошюры для ЛДПР. «Мне очень нравилась риторика Владимира Вольфовича [Жириновского]. Он всегда говорил: "Не врать и не бояться". Меня учили там правильному русскому языку его советники», — отметила журналистка.

Она также в шутку назвала сотрудников Жириновского «стариками-разбойниками» и призналась, что ей было интересно с ними работать. Кашеварова добавила, что ей не хватает Жириновского.

Ранее журналист Руслан Осташко раскрыл правду о пророчествах Жириновского. По его словам, политик по-разному высказывался на разных телеканалах об одном и том же событии.

